南投末期安寧病患臨終器捐 遺愛人間

南投縣黃姓男子因為中風又罹患肝硬化末期，日前入住衛福部南投醫院安寧病床，在得知自己的生命即將走向盡頭，他主動向主治醫師提出器官捐贈的意願，想要幫助有需要的人，而他的姊妹從初期的不捨、拒絕到最後的同意與支持，並由南投醫院與台中榮民總醫院器官移植團隊合力進行眼角膜組織摘取手術，遺愛人間。

黃男的姊姊表示，原本聽到他說要捐贈眼角膜，習俗上會擔心在「黃泉路上找不到回家的路」，但黃士宗樂觀的說「死後火化就沒有了，什麼都帶不走，不如把器官捐出來做善事」，在不斷的溝通下，姐姐同意了並且也支持他的決定。

血液腫瘤科主任陳筠方表示，「能給瞎子重現光明的是上帝，是耶穌才會做到的事，你若願意捐眼角膜不就是如同上帝一般能賜予人光明，那真的是件偉大的事」。

這位病患在知道自己有限的生命後，自主決定身後捐贈一對眼角膜，相當令人敬佩，這是人生很重要的決定，陳筠方同時也提醒當個人在簽屬器捐同意書的當下，可與家屬進行討論達成共識，有助於在家人支持下完成個人的心願。

洪弘昌院長表示，黃先生與其家屬同意將生後的器官捐出，延續另一個人的生命，是很有意義的事，民眾對器官捐贈的觀念越趨理解，希望能讓更多人重視器捐的理念，鼓勵更多人響應，也歡迎有意願的民眾可至服務台索取器捐同意書。

(中時)