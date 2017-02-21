台東特教生單車成年禮 副議長允諾提供住宿
台東特殊教育學校將在4月20至21日舉行「齊心騎力成年禮」活動，校長劉明松今天到台東縣議會，邀請副議長陳宏宗參加，陳宏宗答應免費提供山水軒渡假村住宿費用，減輕學校的負擔。
劉明松表示，這項特教生騎自行車活動，由高二生及國二生32位以及師長、志工、家長33位，總計65位完成騎單車之成年旅行，藉此訓練孩子的肌耐力、反應力及平衡技巧，且增進人際關係。
他們預計從學校出發一路騎到關山，今天到縣議會邀請副議長陳宏宗參與，陳宏宗也答應20日晚上提供山水軒渡假村住宿費用，以減輕學校經費負擔。
陳宏宗說，特殊教育的孩子在學習上比一般孩子需要更多時間，教學、帶隊的師長們也非常辛苦，將盡全力協助，歡迎師生們到關山走一趟，晚上好好休息，盡情享受這趟特別的自行車成年之旅。
(中時)
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