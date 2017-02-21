花燈原鄉夜未眠，台灣燈會北港燈區續展兩個月

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北港燈區不熄燈，將增添更多花燈，延展至4月20日。（張朝欣攝）

台灣燈會19日在虎尾主燈區落幕，但「花燈原鄉」北港燈區仍未熄燈，北港鎮公所21日宣布配合北港宗教藝術文化季，北港燈區將自24日起續展至4月20日，開燈時間為每星期五、六、日（包括228連假與清明連假）晚上6點至9點。

台灣燈會在雲林，包括虎尾主燈區與北港燈區，經過9天的璀璨登場，19日在虎尾主燈區舉行閉幕儀式，吸引1360萬賞燈人次，遊客整體滿意度達9成，並創下總燈區面積最大、志工人數最多等6項紀錄。

北港燈區的水道頭水上花燈、巷弄老街花燈、朝天宮光雕、觀光大橋花燈，重現「花燈原鄉」古早風貌，贏得賞燈遊客的肯定與讚賞，北港鎮公所因應遊客要求，決定爭取經費延長北港燈區展出時間。

北港鎮長張勝智表示，北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，至今已有半世紀歷史，是台灣花燈的原鄉，因此將配合北港宗教藝術文化季，結合媽祖遶境與聖誕慶典，讓北港燈區續展至4月20日。

張勝智指出，北港燈區在觀光局與縣政府的支持下，除了保留原有的花燈，並從虎尾主燈區運回朝天宮藝陣、北港六尺四、邦尼熊柑仔店、飛龍團等7座與北港相關的花燈，讓燈區更加豐富多元，歡迎大家來北港「賞花燈、拜媽祖」。

(中時)