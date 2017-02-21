華航與日航共用班號 2／21正式上線

我要評比

華航和日航今起全面共用班號。(資料照片)

中華航空和日本航空，自2010年開始，就在松山─羽田航線展開共用班號合作，2017年起，為更進一步擴大策略聯盟，於台日航線展開全面性的共用班號服務。

新增的共用班號航班，將從2017年2月21日起，開放民眾訂位購票，隨著華航與日航的加強合作，不但提升日本人來台意願，並提供台灣旅客更多商品選擇，更具彈性與便利性。

華航與日航總合作班次，將由原來的松山─羽田航線每周28班，全面增加為每周240班 (每季班表不同，合作班次將有所增減)。

(時報周刊)