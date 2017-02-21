南投縣警察局長交接 邱寬愉履新

我要評比

南投縣警局新任局長邱寬愉（右）昨天履新，原任局長魏慶賢（左）調升桃園市警局督察長。（南投縣政府警察局提供）

南投縣政府警察局今天舉行新任與原任局長交接典禮，由縣長林明溱主持、警政署督察室主任薛國材監交，在滿場人士見證下，新任局長邱寬愉從原任局長魏慶賢手中接過印信，隨即宣誓履新，場面隆重。

林明溱表示，魏慶賢將榮升桃園市警局督察長；感謝他在1年半任期內對南投縣的貢獻和付出，不論在治安或交通維護表現都相當傑出，並能有效偵破刑事案件、遏止犯罪，績效良好，各項評比也都獲得中央肯定，協助南投朝觀光首都的目標邁進。

新任局長邱寬愉原任北市警察局主秘、警大44期畢業，擁有文化大學法學碩士學位，學識與資歷都很豐富。林明溱代表縣民迎接他到任，也希望邱寬愉領導下，南投縣的治安交通維護都能更完善，績效越來越好。

薛國材肯定魏慶賢任內績效卓著，也推崇邱寬愉法學學識豐富，內外勤工作經驗豐富，表現優異，相信未來必能為南投縣有貢獻；他同時轉達警政署提醒縣警局要重視員警執勤安全，盡快提升並補足裝備，並能強化內部溝通，多傾聽基層心聲。

交接典禮冠蓋雲集，南投地檢署檢察長楊秀蘭、南投調查站主任葉長青、縣議員吳國昌、李洲中、陳翰立、莊文斌、張維華、簡賜勝、蕭志全、林芳妤、簡景賢、中寮鄉長張永輝及各界代表到場祝賀。

(中時)