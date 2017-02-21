龍潭高原國小新校舍動土 採紅磚建築風格

桃園市龍潭區高原國小21日舉辦新校舍動工典禮。(桃園市教育局提供)

桃園市龍潭區高原國小新建校舍21日舉辦動土典禮，桃園市長鄭文燦表示，市府推動高原國小老校新生計畫，將新建校舍，總工程經費1億1,000萬元，預計明年3月前完工。

鄭文燦表示，龍潭高原地區有許多紅磚造型古厝，因此校舍設計也採紅磚建築風格，並實踐綠建築設計，不僅保存高原國小百年歷史意象，突顯學校特色，也是符合學生需求、家長期望、社區特性及塑造學校特色的人文建築，相信將成高原地區的特色建築。

(中時)