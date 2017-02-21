台灣樂團槍擊潑辣 4月登法國音樂節
台灣樂團「槍擊潑辣」（GUNTZEPAULA），4月21日、22日受邀至法國Wanagain音樂節演出，期望讓台灣的創作音樂站上法國音樂節舞台。
法國Wanagain音樂節為期兩天，邀請10至12個搖滾樂團演出，以獨立樂團為優先，由一群熱愛音樂的在地人士所舉辦，最初是為了支持推廣來自在地以及世界各地的音樂創作。
主辦團隊以義工為主所組成，致力於推廣在地文化及產品，並結合音樂、食物與愉快的環境氣氛，這也是音樂節能吸引樂迷前來的因素。
台灣搖滾樂團 「槍擊潑辣」這次也受邀至Wanagain音樂節演出，樂團創於2008年，以鼓手、吉他手以及貝斯兼主唱三人組成。發行的兩張專輯「惑（人人人）」、「黑色蓮花」，前者入圍第五屆金音創作獎六項大獎，並獲得最佳搖滾專輯及最佳樂手大獎，後者則入圍第七屆兩項大獎。
「槍擊潑辣」以關心社會時事、人與人的情感作為創作靈感來源，創作的歌曲充滿實驗性，任何一種節奏、常人所避諱的演奏方式，都是「槍擊潑辣」音樂元素來源。
除了不受一般商業包裝所束縛的音樂創作，也在實驗性的創作中將音樂融合得更加順暢而具有旋律性，在編曲及創作上是嚴謹以及不斷追求自我突破。
「槍擊潑辣」做為第一個有機會到Wanagain音樂節演出的台灣樂團，他們期待台灣創作的搖滾音樂，能擄獲法國樂迷的心。1060221
(中央社)
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