金正男遇害 陸：保持關注 盼協商解決

我要評比

針對北韓領導人金正恩兄長金正男遇害身亡，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，中國大陸將對事件的發展保持關注，並希望有關方面能透過對話協商，妥善解決有關問題。

耿爽並針對外界猜測，中國大陸日前宣布暫停進口北韓煤炭，可能與金正男遇害等事件有關聲稱，中國大陸主管部門發布「有關公告」，是「為了全面有效地執行安理會有關涉朝（北韓）決議」。

中國大陸外交部下午舉行記者會，耿爽在回答有關問題時，作上述表示。

耿爽表示，中國大陸已對此多次表明態度，且注意到有關報導及馬來西亞方面的有關表態，並將對事件的發展保持關注。

他說，這是一起北韓公民在馬來西亞死亡的案件。根據最新進展，中國大陸希望有關方面能夠透過對話協商，妥善解決有關問題。1060221

(中央社)