陸學者：美航艦巡南海是對中美壓力測試

中國大陸學者指出，美國卡爾文森號航空母艦打擊群在南海的行動情況，是觀察美國總統川普南海政策的重要風向球，也是對中美政府的「壓力測試」。

根據美國海軍官網，美國海軍包括尼米茲級卡爾文森號航空母艦在內的打擊群艦艇，18日進入南海展開例行巡航。這是川普就任總統以來，美國航艦首次進入南海巡航。

中共南海艦隊艦艇先前在南海演練，陸媒形容此舉是「枕戈以待美航母」。中美在南海角力引起外界高度關注。

北京大學海洋研究院特聘研究員、盤古智庫學術委員胡波在澎湃新聞撰文表示，對中國大陸來說，南海局勢最大的變數是美國新政府的南海政策。

胡波說，與中美在朝鮮半島、釣魚台列嶼、東海、台灣等議題上間接的軍事博弈不同，南海是中美間唯一正在發生直接、正面軍事摩擦或對抗的地方。

他並分析，美方基於戰略與政策需要，一定會加大介入南海局勢，變數主要在於方法。

胡波認為，美國新政府在南海的政策目前仍是模糊的，如果美國航艦在南海只是進行一般意義上的巡邏，不值得大驚小怪，關鍵是在國際法規定的航行自由外，「會不會搞些額外的動作」。

他說，如果按照川普政府在南海的高調言論推演，美軍採取讓局勢升高作為的可能性更大。

這些做法包括：美軍以編隊方式「無害通過」陸控島礁12海里範圍，或是單艦通過但採雷達開機、艦載直升機懸停等「有害通過」方式；或是美方不進入這些島礁12海里，但在接近島礁的地方進行針對性軍事演習。

胡波說，美國航艦打擊群進南海，無論如何行動，都會為中國大陸帶來一定的壓力或挑戰，美軍的行動也將迫使白宮亮明政策，因此對雙方政府都是一種「壓力測試」；而陸方要做的是保持淡定並做好準備，「積極向美方提供對等的壓力和回饋」。1060221

(中央社)