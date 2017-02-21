清泉崗基地發現疑似毒品 通報憲兵
空軍清泉崗基地昨天發現疑似安非他命和愷他命等毒品，空軍今天表示，已主動通報台中憲兵隊進行調查及協助化驗，並對基地全體官兵實施尿液篩檢，此刻正持續進行篩檢。
空軍司令部今天發布新聞稿表示，昨天上午空軍清泉崗基地主官執行巡場時，發現數小包疑似毒品的白色不明粉末及吸食器一支，基地隨即主動通報台中憲兵隊進行調查及協助化驗，並對基地全體官兵實施尿液篩檢，刻正持續進行篩檢中。
空軍司令部表示，不明粉末經憲兵隊初步化驗結果疑似為安非他命及愷他命等二種毒品，全部證物已送憲兵刑鑑中心進行化驗，空軍全力配合偵辦。
空軍司令部表示，已編成專案小組，前往清泉崗基地協助查察毒品來源，為貫徹反毒決心，由聯隊長率基地各級主官優先實施尿液篩檢，並秉持「勿枉勿縱」原則，全面清查可疑事證，依法嚴辦；並已通令全軍各單位強化營門管制，嚴格人車查驗及反毒宣教，確維部隊純淨。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。