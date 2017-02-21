遊覽車公會反對里程限制 盼依工時規劃

蝶戀花遊覽車車禍事件後，觀光局今天宣布高風險一日遊旅程強制下架，否則得替換駕駛。遊覽車公會聲明，認為應依勞基法在8小時內規劃旅客行程。

蝶戀花遊覽車意外翻覆，觀光局今天宣布，未來旅遊產品以遊覽車為交通工具，每日行駛公里數都有限制，像是阿里山、武陵農場、清境農場等由台北或高雄出發的一日遊高風險行程得下架，或採替換駕駛作法因應。

對此，遊覽車公會全國聯合會今天發表聲明，強調反對觀光局以公里數計算，讓旅行社從業人員規劃旅遊行程。

遊覽車公會表示，旅行社安排行程規劃，應該依照勞動工時規定在8小時內規劃旅客行程，不可用10小時或11小時去規劃行程，否則若遇交通尖離峰或塞車及不可抗拒之因素，易讓司機超時疲勞駕駛。

公會還質疑，兩駕駛同在車上，一樣受勞基法規範，恐怕又有違法之虞，加上目前缺的是遊覽車司機，不是遊覽車，找到合乎資格的駕駛人又是一大難題。

遊覽車公會建議，政府應重視駕駛員的休息品質，在各大風景區或國道休息站設置司機休息室，讓長途開車的司機可以好好休息，而不是在車上休息，夏天像烤箱，冬天如冰櫃，導致司機無法充分休息。1060221

(中央社)