研究：准同性婚與青少年自殺減少有關聯

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新研究指出，美國批准同性婚姻與男女同志及雙性戀青少年企圖自殺的案例減少有關聯。

美國「每日健康新聞」（HealthDay News）報導，研究主要作者、美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院博士後研究員瑞夫曼（Julia Raifman）表示：「研究結果顯示，同性婚政策降低了青少年的自殺意圖。」

瑞夫曼說：「因此，決策者瞭解影響男女同志及雙性戀權利的社會政策也可能影響孩童健康，將相當重要。」

先前研究顯示，「少數性向族群」的青少年較可能遭霸凌和輕生。

這項新研究檢視了對美國47州近76萬3000名學生所做的調查，這些調查自1999進行至2015年，學生平均年齡16歲。

在所有學生中，近9%表示曾企圖自殺，同志或雙性戀學生則是29%。

研究發現，整體而言，批准同性婚後，青少年企圖自殺率下滑0.6個百分點，風險降低7%；同志及雙性戀青少年企圖自殺率則下滑4%，風險減少14%。

研究人員指出，研究僅觀察當中的關聯性，而非證實同性婚獲批准對青少年自殺率有直接影響。

美國最高法院在2015年6月裁定全美同性婚姻合法。

這項研究刊載於「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics）。1060221

(中央社)