麥寮農會選舉起步太晚 綠營4年後再戰
麥寮鄉農會選舉，屬於綠營的公所派推出人選，挑戰藍營農會派經營30餘年的現任理事長，呈現藍綠對決，惟綠軍起步太晚，力戰之後，會員代表小輸3席，翻盤失利，但綠營並不氣餒，強調「4年後再戰」。
現任麥寮鄉農會理事長許丕修，曾擔任麥寮鄉農會總幹事8屆共32年，農會人脈豐沛，此次選舉與現任總幹事許浚杰共同操盤，實力根深柢固。
公所派則推出現任瓦磘村長陳志賢角逐農會理事長，陳志賢曾任5屆鄉民代表，此次訴求改革創新，加上公所派的奧援，讓對手不敢掉以輕心。
19日投票結果出爐，農會派挾現任優勢，一舉贏得23席會員代表，可選出5名理事、2名監事；公所派取得21席會員代表，可選出4名理事、1名監事。
公所派表示，綠營翻盤失利，主要是農會派長期掌握會員動向，提早布局；公所派起步太晚，缺乏時間整合改革派會員的力量，不過地方改革勢力已逐漸凝聚，4年後再戰，有信心贏得勝選。
(中時)
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