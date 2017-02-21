資金沒到位 海角七號音樂劇停演
由導演魏德聖擔任監製的「海角七號」中文音樂劇，原訂5月要在高雄春天藝術節公演，昨天卻在音樂劇官方臉書粉絲頁聲明，「因為原定的資金無法到位，音樂劇得忍痛延期」。
電影「海角七號」在全台創下新台幣5.3億元票房，去年8月也宣布將由范逸臣、田中千繪等原班人馬演出中文音樂劇，重現電影裡跨時空與跨地域的愛戀，身為音樂劇監製的魏德聖也宣布片中靈魂人物、老郵差「茂伯」一角改由澎恰恰演出。
不過昨天音樂劇監製魏德聖、製作人曾慧誠，卻在「海角七號」中文音樂劇官方臉書宣佈，「海角七號」中文音樂劇，高雄春天藝術節停演消息。
聲明指出，原定在5月5日至7日於高雄春天藝術節的「海角七號」中文音樂劇公演，因為原定的資金無法到位，忍痛延期在高雄春天藝術節的首演，對已期待這次公演許久的觀眾，深感抱歉。
聲明表示，從2008年上映後，「海角七號」電影的成功感謝有來自各界觀眾的支持與鼓勵，也希望一個好的作品可以用更多不同的樣貌呈現在大家面前，因此有「海角七號」中文音樂劇的製作，在這過程裡，感謝日本導演宮本亞門對「海角七號」中文音樂劇的貢獻與付出，團隊收穫良多，今後還是會朝著將「海角七號」搬上舞台為目標。1060221
(中央社)
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