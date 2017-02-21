太陽能板遭鳥糞轟炸 影響發電效能
台電在高雄永安鹽灘地興建的太陽能光電廠，因位處於候鳥聚集的永安溼地，太陽能板常遭到鳥糞攻擊，像轟炸機炸過一樣，留下滿堆白點，不僅影響發電效能，且每半年就得靠人力清洗，令台電傷透腦筋；但保育團體不領情，直言光電廠本就不該蓋在溼地，「拚到了環保，卻犧牲掉環境」。
永安鹽灘地太陽能光電是全台最大光電廠，位在永安溼地旁，占地9.45公頃，太陽能板共有1萬6500片；因發電模組僅約20年壽命，因此台電搶著跟時間賽跑，拚最大發電效益。
從2011年營運迄今5年多，永安太陽能電廠總發電量約3565萬度，以躉購費率約7.33元計算，進帳約2億6千多萬元，但因光電廠興建成本高，還是處於虧損狀態。
更傷腦筋是，溼地內大批候鳥棲息，太陽能板常被鳥糞轟炸，每半年花8、9萬元僱工來刷洗，增加成本，再生能源處儀電課長王秋賢無奈說，為維持發電效能，不洗不行，要趕快把損益平衡回來。
此外為擴大太能板面積，衝高發電量，減少虧損，也正計畫到彰化縣崙尾興建太陽能光電廠。
高雄野鳥鳥會總幹事林昆海指出，政府發展綠能光電不該與溼地、農地爭地，永安溼地除是國家重要溼地，也兼具滯洪調節的功能，在氣候變遷劇烈的環境下，是不可或缺的一塊淨土，呼籲把好的土地留給下一代。
他表示，太陽能電廠電力沒辦法即發即用，無形中也浪費電，倒不如向韓國借鏡，把太陽能板推廣到家家戶戶，可省下一座核電。
再生能源處則強調，永安太陽能光電廠5年來的減碳效益，大約相當於73座大安森林公園，綠能減碳是未來趨勢，承諾以後盡量尋覓已開發土地，興建太陽能發電廠。
(中時)
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