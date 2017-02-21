賴瑞隆勘查凱旋路鋪設工程 要求中央地方合作路平
高雄工業城市重車多，立委賴瑞隆相當重視道路品質，去年陸續接獲陳情凱旋路道路受損嚴重，賴瑞隆多次要求港務公司及工務局優先匡列經費，進行該路段AC鋪面改善工程，經協調加速施工已順利於日前完工，賴瑞隆、鄭光峰、林宛蓉也於今日前往視察，肯定道路工程品質。
今(21)日立委賴瑞隆、市議員鄭光峰、林宛蓉邀港務公司、工務局等單位，勘查前鎮區凱旋路道路鋪設施作情形，凱旋路道路鋪設工程已於上月中完工，賴瑞隆等人肯定工程品質，也要求工務局定期追蹤控管市區道路，減少同一路段挖掘頻率，確保整體施工道路成效。
鄭光峰、林宛蓉強調，凱旋路平時車流量龐大，是前鎮區市民往返港區、加工區的主要道路之一，日前因車輛碾壓、缺乏維養，導致凱旋路從籬仔內至成功路段路面坑洞不平，造成行車危險。
工務局表示，經各界反應後，市府工務局規劃前鎮區凱旋路AC鋪面改善工程，從凱旋四路北側，由籬仔內到成功路，以及凱旋四路南側，從籬仔內到中山路，總計刨鋪面積61,600平方公尺，總經費2080萬元，工程已順利在今年1月6日至1月16日全數完工。未來，會透過將成立的「高雄市道路挖掘管理中心」，加強控管道路服務品質。
賴瑞隆強調，前鎮、小港因重車往返港區工業區頻繁，導致路面耗損嚴重。未來，除持續要求臨海工業區、臺灣港務公司匡列充足道路養護經費，以有效改善道路品質外，也要求中央政府整體檢討港區、工業區內周邊空間運用，強化道路品質，增設專用道路，以改善周邊交通問題，提升居住安全及生活品質。
(中時)
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