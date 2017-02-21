台北國家劇院3月1日起重新開 餐廳營業到凌晨一點

旅英台灣新銳設計師陳劭彥操刀，兩廳院新制服剪裁寬鬆俐落，為民眾提供更親切的服務。(國家兩廳院提供)

看完戲之後內心澎湃，還捨不得回家，但卻找不到地方跟同伴們聊聊分享嗎？三月一日起，台北國家劇院修繕整建完成，重新對外開放，駐店公共空間也整裝重新出發，包括茶館、酒館、咖啡館以及書店等，光是酒館將會開到凌晨一點，讓更多的觀賞感動持續分享。

國家兩廳院藝術總監李惠美表示，重新改造後的駐店公共空間，從觀眾與藝術家的角度設想，滿足了各種型態的需求，而劇院元素的深度結合，也期待為大家帶來更豐富的整體體驗，富含了團隊與設計師的深切心意。新制服從傳統出發，融合現代感的設計，值此卅週年的時刻，希望一新耳目，展現兩廳院再出發的歷史意義。

地面樓公共空間以「戲台咖」為設計主軸，包含「戲台市集」、「戲台茶館」、「戲台書店」、「戲台咖啡」、「戲台酒館」、「戲台小舖」六個營業體複合式空間。除了將劇場元素融入營業空間，舞台佈景、燈光道具營造出戲劇氛圍之外，國家戲劇院使用30年後拆卸下來的懸吊鋼索滑輪系統、舞台地板以及舞台布幕等再⽣利用，轉化重生在人文薈萃的藝文空間裡，成為新的裝置藝術。

餐廳中多處可以看見整建拆卸的舞台地板與設備重新再利用，像承載許多國際大師表演踏過的舞台地板「奧勒岡松木」，重新設計打造成為「戲台咖」餐廳及書店的椅子，讓民眾可以隨時親身體驗，觸摸到歷史紋理；經歷無數次開閉幕的紅色舞台布幕，也卸下30年的重擔，功成身退重現在「戲台酒館」，為精彩的戲台下人生繼續開閉幕。

兩廳院昨天也發表新制服，邀請曾13次在倫敦時裝週發表系列作品、10次參與巴黎時裝週的旅英台灣新銳設計師陳劭彥操刀，有別於過去黑色套裝的俐落嚴肅，兩套新制服設計剪裁寬鬆俐落，也從前台服務人員角度出發，希望帶來更多劇院視覺新活力。但也有人認為色系令人感覺沉悶，褲裙較不正式。

除此之外，兩廳院昨天也公布新一代駐館藝術家，分別為導演廖俊逞以及舞蹈家蘇文琪。

(中時)