WBC》首度面對古巴失三分 蔡明晉：不容許失投球

蔡明晉面對古巴中繼2局失3分，他認為與古巴打者交手，完全不容許有失投球。(中時資料照)

經典賽中華隊投手蔡明晉，昨役面對古巴中繼2局失3分，表現平平，蔡明晉表示，自己變化球還沒有完全到位，所以投球時沒有搶到好球數，導致失分，希望可以盡快調整。

蔡明晉昨在與中華隊與古巴熱身賽中，中繼登板，2局投球共用了28球，被擊出5支安打，加上自己傳球造成一壘手失誤，失3分有兩分責失，蔡明晉回應，其實當下是想傳二壘，自己沒有做好，調整還要快一點。

首批國家隊戰袍的蔡明晉，也是首度面對古巴，接下來在預賽分組遭遇荷蘭與以色列球風可能都有些類似，蔡明晉說，他們打者出棒很積極，幾乎什麼球都會去打，完全不容許失投球的出現，面對這種球風的球隊，搶好球數將是主要目標。

(中時電子報)