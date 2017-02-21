3月一定要的任性奢華！漢來飯店推「餐桌上的黑鑽石」

圖為黑松露套餐。（漢來提供）

與魚子醬、鵝肝並列世界三大頂級食材的黑松露，進入今年的產期，因為氣候變遷，今年的價格依舊居高不下，已達1公斤就要價新台幣6萬多元的天價！這個讓饕家趨之若鶩的頂級食材，有著神秘而又誘人的氣味，而漢來大飯店45樓龍蝦酒殿特別蒐羅的是來自法國Périgord佩里戈產區品質最高的黑松露。

龍蝦酒殿主廚簡琦文說，今年特別匯聚歐陸頂級食材來搭配黑松露，一整套菜單裡，可以同時吃到伊朗魚子醬、法國鴨肝、西班牙伊比利豬..等，以細緻、奢華風格為饕客呈現來自歐陸的迷人風味。

黑松露有著黑如墨的腦紋身形和特殊神秘的氣味，小小一片就可以讓整盤菜的滋味幡然一變，在歐洲各大產區當中，又以法國Périgord佩里戈產區所生長的黑松露品質最高，被譽為「餐桌上的黑鑽石」。

簡主廚說由於加熱會使得松露特殊的香氣流失，因此這套套餐從開胃菜、湯品、兩道前菜到主菜皆是由主廚將新鮮黑松露以桌邊刨片後入菜，客人可以一面感受黑松露的香氣、一面欣賞主廚刨削黑松露的專業神采。

龍蝦酒殿的黑松露特別套餐菜單，就是要讓客人充份的享受黑松露的美味，開胃菜「薑汁巨蟹一級魚子醬搭佩里戈松露」，選用的是阿拉斯加巨蟹肉，僅用橄欖油、海鹽、調味，凸顯生魚子醬的馥郁甘醇，與黑松露搭配相得益彰，成為高貴黑松露的最佳配角。

第二道熱前菜「香煎鮟鱇魚鴨肝燉飯佩里戈松露」，以高湯、番紅花醬汁燴煮成義大利經典燉飯，上面舖著肉質結實而細緻的鮟鱇魚，搭配的鴨肝香煎後表面帶點焦糖化的脆皮，油潤肥美口感與燉飯完美融合，配上黑松露的香味，更添香氣層次變化。

冷前菜「波士頓龍蝦搭佩里戈松露佐白酒沙司」是以嫩煎手法料理整尾鮮美波士頓龍蝦，活龍蝦的新鮮滋味僅使用風味清爽的白酒醬汁提味，彈牙脆爽的口感配上黑松露和白酒醬汁的香味，極致的美味讓人大大滿足。

主餐「碳烤澳洲和牛肋眼牛排佐佩里戈松露沙司」則選用澳洲9級和牛肋眼牛排，入口即能感受油花豐厚、肉質柔嫩的口感，肉質中夾帶著些許油筋的Q勁，讓老饕們可以一次享受到法國黑松露的頂級美味和脂香軟嫩的頂級牛排。

另一道可供選擇的主菜「香煎西班牙伊比利豬里肌佩里戈松露沙司」，西班牙伊比利豬與松露、鵝肝與魚子醬並列為歐洲「夢幻傳奇食材」，主廚以低溫烹調保留豬肉的柔嫩，再將表面煎到帶有焦糖色，不僅油脂豐富、口感十足，不需過多的調味，佐上現刨松露，風味十足，喜歡伊比利豬獨特果香與口感的饕客，絕不能錯過。

3月適逢黑松露的最佳賞味時節，每月菜單與歐洲季節食材同步做更換的龍蝦酒殿，即日起到3月31日推出「頂級黑松露套餐」。此外，龍蝦酒殿特別安排在3月3日晚餐規劃一場「松露之夜」餐酒會，除了上述豐富美味餐食，並提供4支香檳與紅、白酒。

(中時)