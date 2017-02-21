桃市龜山部分地區 27、28日停水23小時
自來水公司辦理「龜山第3加壓站至A7站送水管工程」，預計於27日上午7時至28日上午6時止共計23小時停水施工，市府經濟發展局呼籲民眾預先儲水備用。
這次停水影響範圍包括龜山區：大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、楓樹里（中坑街及風尾街）、舊路里振興路(舊路大橋以上《往長庚醫院方向》-含東、西舊路坑)。
經濟發展局提醒民眾，預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。
(中時)
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