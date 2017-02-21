「不能等的同志」 婚姻平權大平台發聯合說明

婚姻平權大平台今天重申，在婚姻平權的修法運動中，我們向來都願意竭盡所能進行各種形式的溝通，就算在一次次的公聽會面對傷害同志的各種言論，或許多小蜜蜂在街頭遊說時遇到暴力與歧視的對待，或在立院和委員們說明法案或同志的生命，我們從來都沒有和社會放棄對話與溝通，因唯有讓更多人理解同志生命，台灣才能真正成為一個共融共存的社會。

因此，再次感謝總統願意站在一個國家元首的高度，聆聽並表達理解同志的生命故事，並邀請雙方開啟對話，同時也願意看見與理解同志目前所面對的不實謠言與歧視。

同時，完全認同對話的重要性，婚姻平權大平台也願意參與任何能促進社會進步的對話，但前提是立基於平等、公開、民主的基礎之上。任何形式的溝通與對話，都將立基於以下三點原則去進行：

1. 同志家庭與伴侶不能等，每一天生命都在逝去。

2. 婚姻不只是平等法律保障，更是重要的社會文化，因此我們堅持修民法。

3. 現存於社會對於同志的不實謠言與污名，政府必須負起澄清與教育的責任。

「婚姻平權大平台」再次強調，不論對象或場合，只要有能夠彼此溝通與理解的機會，婚姻平權大平台的團體們都會秉持著以上的理念，在各自的位置上，不會放棄，不管是過去、現在、或未來，直到台灣成為一個更加民主、平等、自由的國家。

(中時)