高國華拖欠贍養費 蔡郁璇女兒多少有恨意
補教名師高國華7年前結束與主播前妻蔡郁璇的婚姻，與陳子璇再婚，2014年高國華因炒股案入獄，隔年出獄，蔡郁璇日前爆料高國華拖欠贍養費，還不探望女兒，今(21日)蔡郁璇現身錄《命運好好玩》，表示女兒心疼她兼兩份工養家，又患上心臟二尖瓣膜脫垂，對父親多少有些恨意。
蔡郁璇日前受訪表示，原訂兩人離婚協議要求高國華每月付12萬贍養費，到女兒20歲，但高國華之後減半，2015年出獄後只付過2次，解釋因生活「不好過」，但高國華和陳子璇常在臉書分享出國文，讓蔡郁璇心寒不滿，高國華則反擊：「都被她榨乾」，並表示離婚時已給對方1千萬與台中店面。
據《蘋果日報》報導，蔡郁璇自曝確診有心臟二尖瓣膜脫垂，醫生要求她不能太過勞累，不然需要開刀，談及女兒，蔡郁璇不捨哽咽，吐露女兒因此不平衡，不能理解高國華能出國玩、請人吃飯卻無法養家，羨慕陳子璇女兒能出國念書，對此多少有恨，求證高國華，對方未接電話，對蔡郁璇指控暫無法回應。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。