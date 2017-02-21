高國華拖欠贍養費 蔡郁璇女兒多少有恨意

蔡郁璇控高國華拖欠贍養費，高國華暫時未回應。（圖／中時資料照片）

補教名師高國華7年前結束與主播前妻蔡郁璇的婚姻，與陳子璇再婚，2014年高國華因炒股案入獄，隔年出獄，蔡郁璇日前爆料高國華拖欠贍養費，還不探望女兒，今(21日)蔡郁璇現身錄《命運好好玩》，表示女兒心疼她兼兩份工養家，又患上心臟二尖瓣膜脫垂，對父親多少有些恨意。

蔡郁璇日前受訪表示，原訂兩人離婚協議要求高國華每月付12萬贍養費，到女兒20歲，但高國華之後減半，2015年出獄後只付過2次，解釋因生活「不好過」，但高國華和陳子璇常在臉書分享出國文，讓蔡郁璇心寒不滿，高國華則反擊：「都被她榨乾」，並表示離婚時已給對方1千萬與台中店面。

據《蘋果日報》報導，蔡郁璇自曝確診有心臟二尖瓣膜脫垂，醫生要求她不能太過勞累，不然需要開刀，談及女兒，蔡郁璇不捨哽咽，吐露女兒因此不平衡，不能理解高國華能出國玩、請人吃飯卻無法養家，羨慕陳子璇女兒能出國念書，對此多少有恨，求證高國華，對方未接電話，對蔡郁璇指控暫無法回應。

(中時電子報)