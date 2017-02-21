文化、台師大7連勝 率先晉級UBA女子組6強

文化陳薇安攻下18分。（大專體總提供）

尋求UBA女子組衛冕的文化大學，本季戰力更趨強勢，今面對輔仁大學，再以104比45大勝，開季7連勝，其中有5戰得分破百，3連霸氣勢驚人，已率先晉級6強決賽；而連續2屆在冠軍賽不敵文化的台師大，也以90比67擊敗世新大學，拿下7連勝晉級6強。雙強毫無意外攜手率先晉級。

過去兩屆UBA奪回后座的文化，已寫下跨季34連勝的驚人紀錄，持續展現王者風範，此役面對實力有差距的輔大，全隊5人得分達兩位數，陳薇安18分、6籃板，飆進4個三分球的黃鈴娟與砍進2個三分球的黃柔甄各拿16分，戴宜庭三分球4投中3也挹注15分。

台師大「小雙塔」之一王維琳。（大專體總提供）

曾在100至102學年度寫下3連霸的台師大，過去兩屆都不敵文化大學，本屆捲土重來，「雙塔」王維琳與黃湘婷角色吃重，此役面對與台元女籃建教合作的世新大學，王維琳攻下14分、13籃板，黃湘婷則攻下12分、12籃板，兩人都繳出「雙10表現」，成功捍衛禁區，是台師大輕取世新的關鍵。

(中時電子報)