世界母語日 局長用台語說故事

我要評比

今天是世界母語日，教育局長曾燦金到博愛國小用閩南語講述民間故事「十二生肖」給小朋友聽，小朋友個個神情專注，模樣可愛。

台北市本土語言輔導團長年自行研發母語教材，負責編纂的吉林國小校長虞志長說，輔導團早期會將閩南語、客語常用的句子編印成書，題名「生活百句」，而隨著科技進步，「生活百句」也從紙本轉為動畫。

教育局表示，目前閩南語、客語、原住民語動畫教材分別有160餘個、40餘個、112個單元；曾燦金說，教局還有設立本土語工作小組、原住民族教育資中心，推動原住民博物館到校服務，增加學生學習母語機會，也為107課綱做準備。1060221

(中央社)