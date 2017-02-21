基層農漁會選舉 澎檢警宣導反賄選

基層農漁會屆次改選，離島的澎湖農漁會選舉，由於大都屬同額競選，選情趨於單純，不過，澎湖「查察賄選暴力執行小組」仍前往拜訪各參選人，宣導反賄選，以維選舉公平公正。

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏除親自主持農漁會反賄選座談外，並指示「查察賄選暴力執行小組」，由主任檢察官劉俊良率檢察官吳忻穎與轄區馬公、白沙和望安3個分局長，在候選人登記截止後，一一前往拜訪，宣示政府嚴正查賄的決心。

澎湖地檢署表示，檢察官對於各賄選情資之查察，定會秉持公正、卓越、效能的原則，不分黨派、對象、身分，一律嚴正執法，並呼籲民眾與會員勇於撥打0800-024-099或撥澎湖地檢(06)921-4669 檢舉賄選，將指派專人受理，對檢舉人身分絕對保密，檢舉獎金最高可達新台幣200萬元，而且檢舉人身分保密不曝光。1060221

(中央社)