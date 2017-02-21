酒駕男自摔 疑躲警跌入大排溺斃

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蔡姓男子昨晚酒後騎機車行經高市林園區一處大排附近自摔，疑欲躲進大排躲警察，失足溺斃，直到今天上午才被人發現，警方初步排除他殺可能。

警方表示，離婚獨居的蔡姓男子是臨時工，有酒駕前科，上午被人發現陳屍在林園區光明路、溪寮路口旁灌溉大排，身上只穿上衣與內褲，臉部、手腳有輕微擦痕外，無明顯外傷。

警方說，蔡男昨晚在距陳屍地點約2公里處，有民眾報案說看到1名騎士自摔後自行爬起，目擊者上前關心，但對方搖搖晃晃向前方路旁空屋走去，隨即不見蹤影。警方隨後到場搜尋2小時，都沒發現騎士蹤跡。

警方上午獲報找到蔡男屍體，請人關掉排水溝閘門，往上游步行1公里，在大排水溝內找到蔡男牛仔褲，內有皮夾、證件、手機，警方以證件比對附近民眾指證，確認死者就是蔡男。

警方初步排除蔡男遭他殺可能，研判蔡男昨晚可能因酒後騎機車出車禍，擔心民眾報案後被警方查到，於是爬下空屋後方的大排要躲藏時不慎失足溺斃。1060221

(中央社)