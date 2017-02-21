空軍基地疑涉毒 馮世寬要嚴查嚴懲

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空軍清泉崗基地發現疑似毒品粉末，國防部長馮世寬已要求總督察長室會同軍醫、法律等部門編成專案小組調查，經查辦如有涉案違法人員，無論官階高低，一律依法偵辦，嚴懲不貸。

空軍清泉崗基地昨天發現疑似安非他命和愷他命等毒品，空軍今天表示，已主動通報台中憲兵隊進行調查及協助化驗，並對基地全體官兵實施尿液篩檢，此刻正持續進行篩檢中。

國防部今天晚間發布新聞稿指出，昨天由清泉崗基地內幹部執行機場巡查任務時發現不明粉末，即主動移由台中憲兵隊查扣及進行後續調查，並已報請台中市地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，國防部已要求空軍司令部全力配合調查。

國防部指出，已要求清泉崗基地內全體官兵進行尿液篩檢，以掌握官兵是否有吸食毒品行為；並秉持「毋枉毋縱」原則，全面清查可疑事證，務必盡速找出破壞單位健康與團結的不肖人員，依法進行偵辦。

國防部表示，毒品戕害官兵身心與斲傷戰力甚鉅，故對於毒品查緝與防制不遺餘力，以堅實國軍戰力；已要求國軍各單位強化營門管制，並嚴格進行人車查驗及反毒宣教，從「拒毒」、「緝毒」等多種管道相互配合，期使官兵建立正確觀念，維護部隊純淨，鞏固國軍整體戰力。1060221

(中央社)