收錢不辦事 前消基會董事長張智剛遭判3年刑

消基會前董事長、律師張智剛接受9位當事人委任訴訟，但他拿錢不辦事，為應付客戶詢問案件進度，還剪貼「做美勞」偽造法院收狀章戳，誆騙案子正在進行或已宣判。東窗事發後張智剛還辯稱，他因擔任消基會董事長、處理黑心油案外務眾多「忙忘了」，新北地院今依偽造文書等罪判處3年徒刑，本案可上訴。

依照律師法第四條第一項規定，「曾受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，並依其罪名足認其已喪失執行律師之信譽，經律師懲戒委員會懲戒除名。」未來張智剛一旦判決確定且未獲宣告緩刑，恐將失去律師資格。

張智剛曾任行政院消保會委員、消基會董事長等職務，也是宇國聯合律師事務所負責人。2008年胡姓女子委託張智剛提出返還租押金訴訟，但他遲未提出還偽造法院支付命令與假的開庭通知給胡女，再私下匯10萬給胡女，粉飾太平。

張智剛離譜脫軌狀況還不止於此，他受盧姓男子委託提出解除買賣契約，卻未當事人同意就向法院表示合意停止訴訟，也沒向法院再提續行訴訟，盧男案子因此被法院視為撤銷，直到盧男查詢才曝光。

另外，張智剛接受李姓女子請求給付票款訴訟，但他收錢後不辦事，還為掩飾失職偽造法院言詞辯論筆錄備用，但誇張的是，張智剛還沒向李女秀出這套假筆錄，又把當事人6張、共97萬元的支票搞丟。

新北地院合議庭斥責張智剛身為執業律師，應盡力維護當事人權益，卻以偽造公文書等拖延案件進度，價值觀念嚴重偏差，破壞人民對司法、法律信賴，但考量他張終能坦承犯行，態度尚可，並已與大部分被害者和解，且他雖拖延任務，仍於遭羈押前後替委任人完成訴訟官司，仍有負起應負責任，具有悔意，今依偽造文書罪判3年徒刑。

(中時)