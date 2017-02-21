租借新北市民活動中心 一指搞定

新北市泰山區公所表示，今天起，於區公所網站設置場地租借專區，讓民眾可同時上網查詢，與預訂泰山區的市民活動中心。民眾可以一指搞定，提供即時、便利及透明的租借訊息。

泰山區公所今天表示，共有12個市民活動中心，目前提供各項公務集會、關懷據點及市民大學使用，也開放民眾各項教學、藝文及公益活動申請，一直都得到民眾的熱情參與。

泰山區長劉淑芬表示，提升為民服務品質，泰山區公所率先設置場地租借專區，全力打造更精緻、完善、有品質的市民活動中心使用環境，及更便利的操作介面，歡迎有興趣的民眾使用。

公所提供即時便利及更透明的訊息，新增可同時上網查詢與預訂的功能，透過新北市政府公有場地租借網，可查詢到泰山區市民活動中心的租借情形，並可點選適合日期及時間，以電子郵件通知區公所承辦人員，辦理後續事宜。

相關操作說明，可下載「新北市政府公有場地租借網操作手冊」參考，也可洽詢泰山區公所。 1060221

(中央社)