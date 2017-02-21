武陵2校犬陪警衛巡查校園 深獲學生喜愛

國立武陵高中校犬大白深受同學喜歡。（甘嘉雯攝）

蛋蛋（左）與大白（右）是國立武陵高中的校犬。（甘嘉雯攝）

愛心媽媽阿姨(左)到教室跟學生宣導生命教育。（甘嘉雯攝）

蛋蛋與大白非常乖巧。（甘嘉雯攝）

國立武陵高中有2隻校犬大白及蛋蛋，大白體型相當大約38公斤，個性溫和相當乖巧，還會陪伴警衛巡邏校園，全身黑毛的牠叫大白，可是被一群調皮同學取的，牠跟另一隻校犬蛋蛋深受同學喜愛，之前學校舉行成年禮時，竟還安排上台表演「跳繩」，負責餵養的愛心媽媽左阿姨說，武陵對校犬很好，校犬也都會盡忠職守巡邏，上課時不會隨便闖進教室。

左阿姨說，大白是8、9年前在校門口前分隔島撿到的，當時牠受困在車水馬龍的省道台1線上，學生將牠抱了進來，從此，牠就在武陵住了下來，「牠很乖，上課時間不會隨便進到教室裡」，下課時間，會被同學「誘拐」進教室玩耍。

(中時)