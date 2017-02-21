台灣國際蘭展公仔新亮相 民眾搶合影
台灣國際蘭展今年首度推出蘭展公仔，由蘭花小王子「仙履君」及小蘭公主「蝴蝶醬」擔任宣傳大使，傳遞蘭花美麗的魔法，可愛的模樣一推出就受到大小朋友的喜愛。台灣國際蘭展3月4日將在後壁蘭花生技園區登場，歡迎民眾前往領略蘭花的美。
成大研究發展基金會指出，世界上目前得知的原生種蘭科約有2萬5000多種，而台灣在研究蘭花生技上，擁有另全世界驚嘆的技術，也因此每年3月會在國內最大的蘭花孕育地台南後壁，舉辦台灣國際蘭展，讓民眾觀賞不同的蘭花品種。
後壁蘭花生技園區生產的各種蘭花，近年來在國際花卉舞台打響名號，每年創造豐碩外匯，也成為台灣經濟發展不可或缺的產業，今年，台灣國際蘭展為宣傳活動盛會，打造蘭花小王子「仙履君」及小蘭公主「蝴蝶醬」，2位模樣可愛的公仔，一推出就受到鄉親的喜愛。
台灣國際蘭展表示，蘭花小王子「仙履君」，指的是俗稱拖鞋蘭的仙履蘭，擁有如同狀元帽的特色外型，搭配台灣在地經典的藍白拖鞋，相當親民；小蘭公主「蝴蝶醬」則是用蝴蝶蘭意象打造，身穿花瓣造型的裙子，舞動時裙擺隨風飄逸，也展現了蝴蝶蘭優美柔軟模樣。
2位模樣相當可愛的公仔，近日也積極替3月的台灣國際蘭展活動宣傳，所到之處受到許多大小朋友喜愛，相爭合影留念。台灣國際蘭展今年也主動走進地方社區，傾聽蘭農的意見，3月4日到3月13日展期時，相信能將蘭展推向高峰。
(中時)
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