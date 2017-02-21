天津爆炸案督導不周 楊國樑判刑15年

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去年11月，國家安全生產監督管理總局原局長楊棟樑為自己貪腐的行為向法庭認罪、悔罪，並在最後鞠躬致歉。（微博圖片）

根據路透社報導，因天津爆炸案而於2015年8月落馬的中共國家安全生產監督管理總局局長楊棟樑，於2月21日被宣判入獄服刑15年。

楊棟樑1954年出生於河北省青縣，石油工人出身的他在1973年12月加入中國共產黨。他大多數時候在天津出任要職，先後擔任市常務副市長，國家安全生產監督管理總局局長、黨組書記，國務院安全生產委員會副主任以及國務院安全生產委員會辦公室主任。

2015年8月，天津發生了導致173人死亡的化學倉庫爆炸案，楊棟樑因為貪腐受賄以及督導不周而落馬。中共於2月21日宣佈，他將為此入獄15年。

(中時電子報)