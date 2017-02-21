新鄉國小受邀赴美演唱 布農學童籌經費盼圓夢
南投縣信義鄉部落型校園新山國小合唱團，近年連獲全國音樂賽特優表現，原聲天籟傳海外，上個月接獲在美台灣僑界邀請，將於5月前往舊金山「台灣文化節」獻藝；最近，他們除利用課餘時間加強練唱，也製作手藝品、尋求演唱機會，籌措經費盼能圓夢。
位在南投縣阿里山脈東麓的新鄉國小，學童成員以布農族巒社群為主，目前全校有63名小朋友，計畫赴美演出者為中、高年級共24人。
該校在10年前，由「台灣原聲童聲合唱團」創辦人馬彼得擔任校長時，即已成立合唱團，後因故轉型為其他表演領域。
4年前王勝輝校長到任，在彩霞基金會支援、張渝姍及全主顯老師指導恢復練唱，並快速在各大音樂賽中崛起，在校內沒有正規科班音樂老師的不利條件下，連續3年獲得全縣同聲合唱或歌謠比賽冠軍，並代表南投縣參加全國音樂賽總決賽，每場比賽都被評定優等以上，甚至數度獲特優獎，表現亮麗！
上個月透過彩霞基金會牽線，獲美國「台灣同鄉聯合會」邀請，將在5月13日於舊金山聯合廣場演出，並與中美國際學校及史丹佛大學交流。由於所需旅費近170萬元台幣，彩霞基金會與校方各負責籌募85萬元，目前尚不足30多萬元。
該校主任賴宗良表示，小朋友們為了開拓視野、把台灣最美的歌聲傳遞到世界各地，目前正自製手工飾品，試賣籌措旅費；另期盼有展演機會以期增加收入，讓赴美演出更順利。願意協助這些深山小朋友圓夢的民眾，可直接與新鄉國小連絡，電話：049-2831591，賴主任。
(中時)
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