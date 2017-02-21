男子生活陷入困境 八德員警2度關懷送暖

八德分局八德派出所警員劉嘉億、鍾明鈞日前獲報有糾紛要處理，到達後發現萬姓男子獨居，因積欠6000元房租與房東發生口角，萬男說，平時有一餐沒一餐，生活都快過不下去，身體狀況不佳，兩人看見萬男家庭情況隨即給予關懷。

20日再度同班巡邏時，又前往關懷，所長林文章表示，關懷是警察工作中最基本的服務理念與精神，希望能達到拋磚引玉效能。

(中時)