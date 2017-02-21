小兄妹借書破千本 最愛偵探冒險類
教育部公布105年國人閱讀習慣調查結果及表揚全國公共圖書館借閱楷模共81位讀者，台東周理偉、周詠璇兩兄妹友獲得楷模獎殊榮。
8歲的周詠璇去年共閱讀527本書，她的哥哥，14歲的周理偉閱讀492本書。2位小朋友平日最愛上圖書館，尤其在寒、暑假期間，幾乎每日進圖書館閱讀並借閱，最喜歡閱讀的書籍是偵探類、冒險類及故事類。
台東縣政府文化處表示，為讓全民能夠在圖書館場域使用館藏並喜閱不輟，去年採購大量優質新書與外語圖書並同時向各業界募捐圖書，1年計有2萬2435本上架供眾閱覽使用。
根據教育部統計結果，105年民眾最愛使用圖書館的排名，台東列居全國第4名，平均每人進館使用次數為3.78％，顯現台東閱讀力逐漸躍升。
(中時)
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