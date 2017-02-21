女兒CPR和醫護人員聯手 救回父親一命

鄭姓男子送上救護車時，仍未恢復生命跡象。（呂妍庭翻攝）

嘉義市政府消防局今21日凌晨近1點接獲報案，指友忠路有一急病救護，且患者已失去生命跡象，指揮中心立即派遣德安救護車3人出勤搶救，當救護人員抵達現場時，54歲鄭姓男子雖失去意識，但其20歲的女兒已在指揮中心線上指導下，對爸爸緊急進行CPR，見救護車趕到，親友哀聲懇求快點幫忙急救，救護人員立刻接手CPR、貼上AED貼片監控患者心律狀況、置入喉罩呼吸道LMA、甦醒球給氧等，同步實施第一次電擊，火速送往嘉義基督教醫院急救，在家屬、救護人員、醫護人員三方努力下，鄭姓男子成功恢復生命徵象，轉加護病房觀察中。

消防局表示，這起案件能夠救回患者，全賴家屬不放棄，並配合消防局線上指導CPR，以及救護、醫院人員共同努力將人救回，向死神爭回一命。

(中時)