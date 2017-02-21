南市動保處禽場訪視　未再發現禽流感疫情

動保處昨完成台南所有禽場禽流感疫情訪視，尚未發現異狀，疫情稍獲控制。（萬于甄翻攝）

禽流感疫情來勢洶洶，南市府為加強疫情控管，聯合各區公所針對個轄區內養禽場進行全面性訪查，掌握各養禽場禽隻健康狀況。動保處今（21）日指出，目前已完成台南所有養禽場疫情調查，現無異常狀況，對於移動性的冬季候鳥將會加強觀察，目前官田水雉及黑面琵鷺並尚無異常情況。

日前台南有多起禽流感疫情傳出，為防範疫情擴散，動保處處長吳名彬表示，相關單位日前透過各區公所協助，展開禽場訪視工作，訪視員穿戴N95口罩、防護衣、鞋套等，進入禽場觀察禽隻的外觀、活力及進食飲水等情況，同時也拍照記錄，深入了解禽場防疫現況。

全台南現有1175場養禽場，動保處20日已全面訪視完成，尚未發現有禽流感疫情，吳名彬也說，第1輪訪視已完成，2周後會啟動第2輪全面性調查，動保處將持續3個月密集監控，隨時掌握各養禽場禽隻健康狀況，避免禽流感疫情擴大。

另外，官田水雉園區及七股台糖農場，日前也有野生禽鳥檢出高病原H5N6和H5N2禽流感，讓動保人士不免擔心二級保育類水雉及一級保育類黑面琵鷺有染病風險。農業局對此表示，目前黑琵及水雉都無異狀，但2種禽鳥會以保種優先，即使染病也不會撲殺。

近日天氣回暖，禽流感疫情初獲掌控，但氣象局預報周四又有一波冷氣團來臨，動保處也呼籲養禽業者，做好安全的飼養標準作業程序，加強生物安全防疫消毒，以防禽隻免疫力降低進而染病，導致全場撲殺的命運。

(中時)