燕巢生態小旅行夯 賞秘境、嘗美食
提到燕巢，都先想到珍珠芭樂，除了芭樂好吃，其實燕巢境內擁有泥火山、太陽谷惡地秘境，以及阿公店水庫森林公園、環水庫自行車道，區公所今年將景點串成一線力推生態小旅行，吸引遊客周末到燕巢一日遊。
區長陳興發表示，燕巢秘境還有新養女湖、雞冠山也受到民眾喜愛，阿公店水庫擁有全台第一座環水庫自行車道，全程約10公里，沿途綠樹成蔭，設有兩座吊橋及煙波虹橋，騎鐵馬兜風或是漫步湖畔，都能欣賞到絕佳的美景。
市府去年在水庫堤防下方，闢建占地9.3公頃阿公店森林公園，園內設有森林遊戲場、水生植物生態池等設施，也保留原始林相規劃步道，讓遊客體驗當地的生態系統，營造極具生態教育功能的遊憩空間，讓阿公店水庫更添幾許風情。
當地社區也有旅遊導覽及農村體驗，位在雞冠山下的金山社區，率先推出秘境導覽、阿嬤手路菜風味餐；緊鄰水庫的尖山社區，以美味料理著稱的北辰鐵馬驛站合作，合作上海風味私房菜，接受假日預約用餐，另有蜜棗、芭樂果園開放一日採果行程。
陳興發說，國道一號、三號、十號都設有燕巢交流道，離市區又近，市民周末不必跑太遠，就可親近大自然、賞美景、享美食，一日生態小旅行輕鬆又自在。
(中時)
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