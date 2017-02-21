南投竹山食物銀行發放白米　寒士盡歡顏

我要評比

竹山鎮公所「食物銀行」今天上午發放米糧，總共有2900多戶弱勢家庭受惠。（竹山鎮公所提供）

發放現場。（竹山鎮公所提供）

共發出2萬6000多公斤白米。（竹山鎮公所提供）

南投縣竹山鎮公所食物銀行今天上午開倉賑糧，共計發放2萬6250公斤白米，讓2900多戶經濟弱勢家庭或邊緣戶得以溫飽。鎮長黃丹怡說，盼人人心存感恩惜福念頭，行有餘力則幫助他人，「聚砂成塔，世界會變得更好。」

鎮長黃丹怡表示，竹山鎮公所食物銀行是在地化補充性食物輸送體系，以餐食援助、食物援助、物資援助等多元服務方式，積極發掘個案、支持系統問題診斷、需求評估及其後續相關的紓困計畫。

該體系期能即時實現需求者滿足基本溫飽需求功能，繼而回歸社會扶助體系並接軌社會福利服務，建立完整無銜隙服務網絡。

黃丹怡期盼各界陸續響應，未來竹山鎮公所將持續努力經營食物銀行，除了發放救助糧食外，也歡迎民間捐贈物資，透過公家機關的力量活絡社會善心資源，並將這份溫暖送到每一位受助者的手上。

(中時)