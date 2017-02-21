南投竹山食物銀行發放白米 寒士盡歡顏
南投縣竹山鎮公所食物銀行今天上午開倉賑糧，共計發放2萬6250公斤白米，讓2900多戶經濟弱勢家庭或邊緣戶得以溫飽。鎮長黃丹怡說，盼人人心存感恩惜福念頭，行有餘力則幫助他人，「聚砂成塔，世界會變得更好。」
鎮長黃丹怡表示，竹山鎮公所食物銀行是在地化補充性食物輸送體系，以餐食援助、食物援助、物資援助等多元服務方式，積極發掘個案、支持系統問題診斷、需求評估及其後續相關的紓困計畫。
該體系期能即時實現需求者滿足基本溫飽需求功能，繼而回歸社會扶助體系並接軌社會福利服務，建立完整無銜隙服務網絡。
黃丹怡期盼各界陸續響應，未來竹山鎮公所將持續努力經營食物銀行，除了發放救助糧食外，也歡迎民間捐贈物資，透過公家機關的力量活絡社會善心資源，並將這份溫暖送到每一位受助者的手上。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。