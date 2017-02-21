台南養禽場總體檢 未見新增疫情
台南市政府防堵禽流感疫情擴散，針對所有養禽場進行全面性訪查，今天公布完成的疫情調查，除了已傳出疫情的3場之外，未再發現其他異常狀況。
台南市動物防疫保護處長吳名彬表示，透過各區公所協助，於2月17日起展開連續3天的禽場訪視工作，訪視人員皆提升防護措施，以N95口罩取代平面口罩，穿著防護衣、鞋套等完整著裝後進入禽場，對禽隻外觀、活力、進食及飲水情形進行檢視並拍照記錄，了解場內有無異常狀況。
吳名彬指出，此次訪查除了調查場內各項防疫設施，並提供所有養禽場消毒水，要求加強場內自衛防疫。昨天已完成全部共1175處養禽場的訪視工作，沒有發現其他疫情。
他說，第一輪的禽場訪視已完成，將於2週後再次啟動第二輪全面性調查，預計在3個月內持續密集監控，即時掌握養禽場禽隻健康狀況，防止禽流感疫情再度發生。1060221
(中央社)
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