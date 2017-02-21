不當韓國娃娃 雕琢自我風格人數提升

我要評比

新北市恩主公醫院美容醫學中心主任王綺嫻表示，門診發現民眾對美的要求顯著提升，希望展現自我風格，而不是和別人看起來，像是同個模子印出來的韓國娃娃。

恩主公美容醫學中心主任王綺嫻表示，以往的美容醫學概念停留在有皺紋就打肉毒桿菌、有凹洞就打填充劑、有斑點就打雷射，但全方位的美容醫學，必須先找出原因，整體性評估，才能找出最好的治療。

恩主公美容醫學中心中醫部部長張晉賢表示，提供從韓國興起的美顏針灸，利用如髮絲般微細，僅0.16公釐的「美顏針」，針灸面部相關穴位，促進面部血液循環，刺激細胞再生，改善皺紋、拉提臉部線條、淡化斑點及痘疤。

中醫師也會針對個人體質調養，讓好氣色由內而外散發，達到健康自然美的效果。 1060221

(中央社)