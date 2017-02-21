嫌犯跳樓躲警 留下紅外線瞄準改造槍枝

警方扣得改造手槍與毒品。（楊明峰翻攝）

26歲許姓女子20日晚間與另名男子共乘機車，行經桃園市大園區潮音一路時，因形跡可疑遭大園警方盯上，許女等2人躲回附近住處時，遭警方發現，一干人等情急從2樓住家陽台，攀爬到隔壁鄰居家中後兔脫，留下獨自躲在頂樓的許女。警方則在現場遺留的的黑色背包，發現藏有1台平板電腦、7包海洛因（共3.26公克）及1把改造貝瑞塔手槍，上頭還裝紅外線瞄準器。

許女落網後坦承吸毒，供稱背包為另名簡男所有。全案依槍砲、毒品等罪嫌偵辦。

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(中時)