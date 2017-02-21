畜牧場納入生物安全防疫 嘉縣新制上路
為有效畜牧場源頭管理，嘉義縣於105年10月1日公告「嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例」，今20日則公告畜牧場應加強生物安全及自衛防疫相關措施，也就是從今年2月20日開始，新設置畜牧場與既有畜牧場辦理增擴建等變更時相關申請文件，須納入生物安全防疫計畫。
縣府農業處指出，依現行中央訂頒畜牧法、容許使用審查辦法等相關規定，申請設置畜牧場需符合農地管理、環保、水利與建築管理等相關規定，為從畜牧場源頭即有效規範，縣府於105年10月1日公告「嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例」，是目前全國家禽別納管範圍最廣、既有畜牧場應於108年底設施改善、與人居聚落距離規定最嚴的自治條例，同時從環保、食品安全與動物防疫等面向，鼓勵畜牧業者設置水濂或負壓等高標準密閉式畜禽舍，以逐步提升畜牧產業競爭力。
農業處長林良懋表示，縣府於昨20日公告畜牧場應加強人車進出管制及場內外清潔消毒作業等有關生物安全防疫及自衛防疫相關措施，將據此公告嚴格審查新設置畜牧場與既有畜牧場辦理增擴建等變更時相關申請案件，未來申請設置畜牧場除需符合牧場管理自治條例外，也需於經營計畫書內敘明場內生物防疫與消毒相關措施並確實操作，以加強畜牧場源頭防疫。
(中時)
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