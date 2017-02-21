柯建銘、馬英九法庭交鋒 北院3月28日宣判

離去前支持者大喊加油，馬英九揮手回應。（陳信翰攝）

庭訊結束後，馬英九質疑關說司法者無罪，維護司法者卻有罪？（陳信翰攝）

立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌教唆洩密等罪，台北地方法院今日開庭，馬、柯法庭交鋒、大打口水戰，馬英九指控柯涉司法關說，對他提自訴是轉移焦點，但柯反譏馬英九操作司法、特務治國，歷經5小時庭訊後，審判長諭知全案3月28日宣判。

(中時)