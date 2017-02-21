一起瘋藝術 台南藝術節3月登場
台南市長賴清德今天出席台南藝術節活動宣傳記者會時表示，文化首都應該提供給市民「瘋藝術」的機會，也希望熱愛藝術的國人不要錯過今年藝術節的精采節目。
台南市政府文化局今天舉辦「2017台南藝術節整體記者會」，公布自3月4日起至5月21日一連串的豐富藝術表演。
賴清德表示，台南藝術節越來越精彩與多元，且越來越能彰顯在地文化元素。舉辦台南藝術節不僅提高台南市的能見度，同時也提供一個國際藝術交流的平台，讓市民可以欣賞到一流的藝術表演。
賴清德說，有人喜歡瘋跨年、棒球、籃球或足球；台南是文化首都，也應該提供台南市民有機會可以瘋藝術。因此在每一年台南藝術節舉辦的時候，大家可以一起來瘋藝術，並期待每年藝術節的到來，這是一種類似球迷的心情，也是藝術迷應有的心情。
他說，正在興建中的台南美術館位於全國文化密度最高的地點，未來將是台南市代表性文化地標，市民可以站在建築體上三百六十五度觀看、欣賞、了解這座城市，這是台灣少見的建築規劃，台南美術館未來將是台南市民的生活重心。
台南市文化局長葉澤山表示，邁入第6年的台南藝術節，今年分「國際經典」、「台灣精湛」、「城市舞臺」三大系列等多元表演類型，熱愛藝術的朋友不容錯過。1060221
(中央社)
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