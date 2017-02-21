禽流感疫情擴大 環署協調3座焚化爐代燒

禽流感疫情升溫導致化製廠負荷吃緊，環保署副署長詹順貴今天說，已協調3座焚化爐代燒禽體，沒有焚化爐的縣市像雲林及花蓮，則將就近協調處理。

過去禽流感爆發，曾協調焚化爐幫助焚燒，詹順貴指出，目前撲殺政策是以化製廠為優先，但已協調3座焚化爐代燒超過70萬噸的禽體，但由於部分縣市像雲林及花蓮沒有焚化爐，詹順貴表示，將就近協調處理。

詹順貴指出，不管是化製廠還是焚化爐，都希望能協調距離越短的越好，「長途運輸會增加擴散風險」，這部分已經積極在協調。

此外，過去在環評會議有花蓮水泥業者提過水泥窯溫度可到1000度，焚燒時排放的戴奧辛比焚化爐更少，詹順貴表示，會去接觸詢問業者需要協助時的意願及可行性。

詹順貴說，「防疫視同作戰」，除了積極協調焚化爐處理外，環保署督察總隊也都會主動在假日及夜晚前往熱點巡查，避免疫情擴散。1060221

(中央社)