白沙屯拱天宮聯絡道工程 年底完工
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮周邊道路狹小，每逢假日及進香季湧入大批車潮造成壅塞，縣府爭取拱天宮聯絡道路工程正興建中；工務處今天表示，目前工程進度超前，年底前可完工。
白沙屯媽祖徒步南下北港進香是每年宗教活動盛事，拱天宮不僅成縣內宗教觀光景點，更是重要文化資產，但對外交通道路狹小難行又有海線鐵路橫隔，每逢媽祖遶境期間及假日，湧入龐大車潮造成平交道壅塞回堵至省道台1線，人車爭道險象環生。
苗栗縣政府透過立委陳超明積極爭取拱天宮聯絡道路工程，獲獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助辦理，由中央補助新台幣2億9040萬元，地方配合款3960萬元部分，由拱天宮管理委員會全額贊助。
縣府工務處表示，工程去年9月動土興建，規畫由台1線架設高架橋跨越海線鐵路，連接到拱天宮停車場，道路全長約729.3公尺，包含橋梁段259公尺，路堤段310公尺及道路段160.3公尺，道路淨寬12公尺，採雙向各一快車道及一機慢車道配置。
工務處長趙清榮指出，目前工程已進入橋梁墩柱施工階段，實際進度為25.1%，比預定進度23.6%超前，今年6月前可完成整體橋梁下構墩柱、基礎工程，並進行排水、道路等工項施設，預計今年12月27日完工。
苗栗縣長徐耀昌今天視察工程進度，期許在年底前如期如質完工通車，將來完工後，白沙屯北平交道交通瓶頸將獲得改善，明年信眾停車、行車動線將更順暢，解決白沙屯媽祖進香季及假日車潮壅塞問題。1060221
(中央社)
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