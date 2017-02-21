疑駕駛癲癇發作 轎車滑對向釀1傷

台南市1名21歲男子今天開車行經台南應用科技大學校門前道路時，疑似癲癇發作，導致車輛失控滑入對向車道，幸好車速不快，只有一名騎機車停等紅燈的婦人受到輕傷。

台南市政府警察局永康分局鹽行派出所所長張萬吉表示，上午9時許獲報，在永康區中正路的台南應用科大門口附近傳出車禍。員警抵達現場後，發現駕駛自小客車的21歲男子，發似因癲癇發作無法控制方向盤，車輛滑向對向車道後，撞上騎機車停等紅燈的56歲林姓婦人。

當時校門口附近有不少人車，有目擊者指出，眾人以為自小客車是要轉彎，沒想到卻朝人車而去，幸好車速不快，許多人及時閃避，只有1名機車騎士遭波及。

警方指出，自小客車駕駛酒測值為0，排除酒後駕車肇事；林姓婦人腳踝受傷，兩人經送醫後都沒有大礙，事故原因還有待進一步釐清。1060221

(中央社)