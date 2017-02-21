父子恃強凌弱 頭份顏家班15人落網
苗栗檢警掃蕩治平對象，今天大動作搜索拘提在地幫眾勢力「顏家班」15名幫眾到案，主嫌鍾姓男子廣納成員逞兇鬥狠，兒子在外惹事生非，他常出面糾眾暴力報復，父子同時落網。
警方指出，56年次鍾姓男子早期為頭份幫眾勢力「顏家班」創始會長顏老三的貼身小弟，頗受提攜，於顏老三身故後順理接掌幫務，且為壯大幫眾聲勢，在苗栗地區廣納逞凶鬥狠之徒，屢以「顏家班」名義恃強凌弱。
鍾男個性暴力兇殘，有殺人、毒品、賭博等多項前科，夥同顏家班成員從事工地圍事、暴力討債、恐嚇取財等不法，並以妨害自由、傷害、毀損等手法逼被害人就範，惡性重大，檢警列入治平專案整肅目標。
鍾男的85年次兒子也有樣學樣步入歧途，且年輕氣盛，常在外惹事生非，鍾男則出面糾眾「處理」。去年5月，頭份市尚順廣場發生鬥毆事件，就是鍾男兒子與人結怨，撂來大批同夥當街持球棒、木棍砸車、打人，甚至殃及無辜路人，引起目擊民眾一陣恐慌。
苗栗縣警局竹南分局與刑事局偵六隊共同組成專案小組，經長期蒐證，今天由苗栗地檢署檢察官唐先恆指揮，前往竹南、頭份等地同步搜索、拘提鍾姓父子在內「顏家班」15名幫眾到案，查扣球棒2支、租賃契約、本票15張(5分利)、借據9張等證物。
檢警初步釐清涉嫌苗栗地區共6件殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等案，訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、傷害、強制、毀損、誣告及使公務員登載不實等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060221
(中央社)
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