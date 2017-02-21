金融危機何時出現 中共經濟智囊關注

中共高層經濟智囊楊偉民今天說，他個人當前最關心金融危機何時及在哪裡出現。

楊偉民是中共中央財經領導小組辦公室副主任。他下午在團結香港基金舉行的講座上發表演講，解讀中國大陸的經濟政策方向。

在演講後，有嘉賓詢問他，目前大陸經濟面臨的最大風險是什麼。他說，近年國際不確定因素很多，常發生「黑天鵝事件」，而他最關心的是全球金融能否保持穩定。

他說，1997和1998年金融危機在亞洲爆發，2007和2008年金融危機到了北美，下一步危機會流向哪裡，這是值得注意的。

他強調，短期而言，他還是最關注金融問題。

在答覆另一個涉及大陸經濟發展的問題時，楊偉民說，大陸方面最擔心的是民眾不幹實業，去炒房，炒金融。

他說，北京當局正採取一些政策調整經濟結構，比如去槓桿，之所以這樣做，與規劃經濟有關，因為2008和2009年國際金融危機發生後，大陸方面不知道危機會變成怎樣，當年推出一些短期刺激政策，使銀行大量貸款投入房地產和鋼鐵業等。

楊偉民說，這些政策是有效的，但就像吃非典（SARS，嚴重急性呼吸道症候群）的藥一樣，有後遺症，需要解決。

他說，未來大陸經濟會進入新的發展階段，一種新常態；在這個階段，大陸經濟最重要的是要轉型，經濟發展模式不能再靠大量消耗性生產、大量的進出口等。

而這種轉型發展就不能像過往般維持經濟高速成長，即過去的起飛階段。

被問到大陸什麼時候進入高收入國家行列，他說，這個意義不大，因為它只是一個門檻而己，有些國家進入這個門檻後又會失去，比如受貨幣貶值影響。

所以，他認為，當前大陸方面最好還是讓經濟結構穩妥地調整，穩中求進，把基礎打好，時間長一些也沒關係。

楊偉民認為大陸經濟未來會保持平穩成長，而關鍵是結構調整過來，發展方向轉變，更重要的是動力轉變，使基礎更可靠，成長前景就會更美好。1060221

(中央社)